بن سلمان يكشف تفاصيل جديدة بشأن الممر الاقتصادي الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

رام الله - دنيا الوطنقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الممر الاقتصادي، تأتي تتويجا لما تم العمل عليه في الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة.ويربط الممر الاقتصادي الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تم توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع في قمة مجموعة الـ 20 في الهند قبل يومين.وأضاف ولي العهد السعودي في كلمة له على هامش انعقاد فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الهندي، الذي يعقد على هامش زيارته الرسمية إلى نيودلهي، إن "الممر الاقتصادي سيحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا من الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة"، وفق ما نقل موقع (العربية).وقال بن سلمان "سوف يسهم هذا المشروع في تطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.وقال: "نعمل جاهدين على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع"، مؤكداً أن العلاقات السعودية مع الهند ذات منفعة متبادلة، وأنه يتم العمل على الفرص المستقبلية للبلدين.ويعتبر مشروع الممر الاقتصادي جزءا من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية (PGII)، وسيكون عبارة عن ممر السكك الحديدية والشحن، وسيهدف المشروع إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.ويشمل مشروع الممر الاقتصادي خط سكة حديد، بالإضافة إلى كابل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة، وفقا لوثيقة أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه "جسر أخضر ورقمي عابر للقارات والحضارات".ويهدف المشروع إلى تمكين المزيد من التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.