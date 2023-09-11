الإسلامية المسيحية: الخط الأزرق لمسار القطار الخفيف بالقدس مشروع استيطاني يستهدف حسم مستقبل المدينة

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي الى التدخل لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ مشروع استيطاني خطير يستهدف الغاء الخط الأخضر الفاصل بين شطري الأراضي الفلسطينية المحتلة عامي 1948 و1967 واستبداله بما يسمى بالخط الأزرق.وحذرت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين من أن تنفيذ هذا المخطط من شأنه تقطيع أوصال القدس الشرقية وتغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية للمدينة المقدسة وتفريغها من سكانها.وقالت الهيئة أن هذا المخطط التهويدي الجديد الذي تنفذه سلطات الاحتلال من خلال شبكة السكك الحديدية الخفيفة يستهدف ربط مستوطنة جيلو شمالاً بالمنطقة الصناعية وعطروت ومطار القدس جنوباً، مخلفاً تقطيعاً للتجمعات السكانية الفلسطينية ومصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين.وأكدت الهيئة أن هذا المشروع يستبعد أية إمكانية لاجراء مفاوضات لتحديد مستقبل مدينة القدس ويكرس على الأرض المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي وعدم المطالبة بسيادة فلسطينية عليها مستقبلاً.وحذرت الهيئة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة هذه المخططات الاستيطانية والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها بحق مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية سوف تكون لها تداعيات خطيرة سوف يتحمل الاحتلال والمجتمع الدولي نتائجها الخطيرة.