الخارجية تُعزي بضحايا الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا وتعلن استعدادها لتقديم المساعدة





كما تمنت "الخارجية" وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وعودة المفقودين.



وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين من خلال سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي تطورات الأوضاع الجوية التي تشهدها دولة ليبيا وخاصة المناطق الشرقية.



وتؤكد الوزارة وقوف دولة فلسطين التام الى جانب دولة ليبيا وشعبها في هذا المصاب الجلل، وانها على أتم الاستعداد لتقديم يد العون والمساعدة لأهلنا وشعبنا الليبي الشقيق.



كما أن وزارة الخارجية والمغتربين علي تواصل دائم ومستمر في هذه الأوضاع الاستثنائية مع سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في مدينة بنغازي لمتابعة أوضاع جاليتنا في هذه المناطق المنكوبة، حيث افادت السفارة وبعد تواصلها مع الجهات المختصة الليبية ان أبناء الجالية المقيمة شرق ليبيا بخير وبصحة جيدة وانها لم تتلقى أي بلاغ عن ضحايا أو إصابات في صفوفها لغاية اللحظة.



وتهيب الوزارة بأبناء جاليتنا التواصل الفوري مع السفارة وقنصليتها العامة في شرق ليبيا لتقديم يد العون وذلك للتنسيق مع فرق الإنقاذ في الجهات الليبية المختصة.



رام الله - دنيا الوطنتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين وباسم دولة فلسطين لدولة ليبيا وشعبها بأحر التعازي والمواساة لعائلات ضحايا الإعصار الجوي "دانيال" الذي تشهده دولة ليبيا، مما أدى لحدوث فيضانات وسيول حاصرت المدن والقرى الليبية.