تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.وأضاف في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، أن الرئيس عباس سيشارك أيضا في اجتماعات مجموعة الـ77 والصين، المنعقدة في "هافانا" بكوبا.وتقدم اشتية بأحر التعازي وصادق المشاعر والمواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، على ما فقدوه من أرواح وممتلكات، بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المغرب.وأشار إلى أنه أرسل رسالة تضامن إلى نظيره المغربي عزيز أخنوش، أبلغه فيها استعداد فلسطين للمساعدة فيما يرونه مناسبا، وذلك استنادا إلى توجيهات الرئيس عباس، منوهاً إلى أن فريقا من الدفاع المدني الفلسطيني موجود الآن في المغرب للمساعدة.وأشار إلى أنه سيشارك في اجتماع الدول المانحة المنعقد في نيويورك، حيث سيعرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة من إسرائيل، واحتياجات الحكومة المالية، كما سيعرض التقدم الذي تم إحرازه في خطة الإصلاح التي تبنتها العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.كما سيشارك في الاجتماع الدولي حول أهداف التنمية المستدامة والتقدم الذي أحرزه العالم في هذا المضمار.وعلى الصعيد المحلي، عزى اشتية عائلة الطفل ميلاد الراعي، الذي استشهد برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل يوم أمس.ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية: الأوضاع السياسية والأمنية والمالية، والخصومات الإسرائيلية الجديدة، وأوضاع شركة كهرباء القدس، وأجندة فلسطين الرقمية 2030، إضافة إلى مشاريع جديدة في البنية التحتية.