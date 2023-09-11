الصين: إصابة تسعة ركاب في حريق نشب بطائرة.. والسبب عطل ميكانيكي





وأفاد مطار "شانغي" في بيان على صفحته بموقع (فيسبوك)، بأن تسعة ركاب أصيبوا بعد أن أدى حريق في المحرك إلى تصاعد الدخان إلى مقصورة طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، مما أدى إلى إخلاء الطائرة.



وقال البيان إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان أثناء عملية الإخلاء، فيما أعلن الطيار حالة الطوارئ بعد الإبلاغ عن وجود دخان في عنبر الشحن الأمامي والمرحاض، وفق ما نقلت موقع (سكاي نيوز) عربية.



وقال أحد الركاب لوسائل إعلام صينية، إن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة وطلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض.



وأفادت وسائل إعلام صينية بأنه تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة.



وقالت شركة طيران الصين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر الإثنين، إن تحقيقًا أوليا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرا.

رام الله - دنيا الوطنأدى حريق اندلع في محرك طائرة في الصين، إلى إصابة تسعة ركاب، قبل أن يتم إخلاؤها.ووفق مصادر محلية في الصين، فإن الطائرة من طراز "إيرباص أيه 320" وعلى متنها 146 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم، قامت بهبوط اضطراري حوالي الساعة 4:15 مساء،