غزة: اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهاً للقطاع الخاص بشأن تصاريح البيئة

أصدرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، اليوم الاثنين، تنويهاً للقطاع الخاص الفلسطيني بشأن تصاريح البيئة.





وتابعت: سيكون يوم الخميس الموافق 14-09-2023، بديلاً عن يوم الأحد 17-09-2023، ويوم الخميس الموافق21-09-2023 بديل عن يوم الأحد 24-09-2023 وبشكل استثنائي خلال الأسبوعين المقبلين.



رام الله - دنيا الوطنوقالت اللجنة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بعد مراجعتنا للجانب الإسرائيلي بسبب تزامن أيام السماح بدخول المواد الحاصلة على تصاريح البيئة مع ايام اغلاق المعبر خلال الأسبوعين المقبلين تم ابلاغنا بأنه قد تقرر منح أيام بديلة لدخول المواد البيئية.