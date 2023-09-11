شؤون فلسطينية

غزة: اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهاً للقطاع الخاص بشأن تصاريح البيئة

غزة: اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهاً للقطاع الخاص بشأن تصاريح البيئة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، اليوم الاثنين، تنويهاً للقطاع الخاص الفلسطيني بشأن تصاريح البيئة.

وقالت اللجنة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بعد مراجعتنا للجانب الإسرائيلي بسبب تزامن أيام السماح بدخول المواد الحاصلة على تصاريح البيئة مع ايام اغلاق المعبر خلال الأسبوعين المقبلين تم ابلاغنا بأنه قد تقرر منح أيام بديلة لدخول المواد البيئية.

وتابعت: سيكون يوم الخميس الموافق 14-09-2023، بديلاً عن يوم الأحد 17-09-2023، ويوم الخميس الموافق21-09-2023 بديل عن يوم الأحد 24-09-2023 وبشكل استثنائي خلال الأسبوعين المقبلين.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرين نوابيت وبني عوده في سجن النقب

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرين نوابيت وبني عوده في سجن النقب

شاهد: حمام السمرة بغزة.. التاريخ والطب والفن في مكان واحد

شاهد: حمام السمرة بغزة.. التاريخ والطب والفن في مكان واحد

النضال الشعبي تدعو لإيجاد الحلول لنقص المياه والضغط على الاحتلال لوقف سرقتها

النضال الشعبي تدعو لإيجاد الحلول لنقص المياه والضغط على الاحتلال لوقف سرقتها

الإسلامية المسيحية: الخط الأزرق لمسار القطار الخفيف بالقدس مشروع استيطاني يستهدف حسم مستقبل المدينة

الإسلامية المسيحية: الخط الأزرق لمسار القطار الخفيف بالقدس مشروع استيطاني يستهدف حسم مستقبل المدينة

الخارجية تُعزي بضحايا الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا وتعلن استعدادها لتقديم المساعدة

الخارجية تُعزي بضحايا الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا وتعلن استعدادها لتقديم المساعدة

تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية

تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية

غزة: اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهاً للقطاع الخاص بشأن تصاريح البيئة

غزة: اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهاً للقطاع الخاص بشأن تصاريح البيئة

هيئة الأسرى: الأسير سلطان خلف يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم 38 على التوالي

هيئة الأسرى: الأسير سلطان خلف يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم 38 على التوالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرين نوابيت وبني عوده في سجن النقب

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرين نوابيت وبني عوده في سجن النقب

النضال الشعبي تدعو لإيجاد الحلول لنقص المياه والضغط على الاحتلال لوقف سرقتها

النضال الشعبي تدعو لإيجاد الحلول لنقص المياه والضغط على الاحتلال لوقف سرقتها

الإسلامية المسيحية: الخط الأزرق لمسار القطار الخفيف بالقدس مشروع استيطاني يستهدف حسم مستقبل المدينة

الإسلامية المسيحية: الخط الأزرق لمسار القطار الخفيف بالقدس مشروع استيطاني يستهدف حسم مستقبل المدينة

غزة: اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهاً للقطاع الخاص بشأن تصاريح البيئة

غزة: اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تُصدر تنويهاً للقطاع الخاص بشأن تصاريح البيئة

هيئة الأسرى: الأسير سلطان خلف يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم 38 على التوالي

هيئة الأسرى: الأسير سلطان خلف يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم 38 على التوالي

فتح تحذر من مغبة مضي بن غفير وحكومة التطرف في عدوانهم بحق الأسرى

فتح تحذر من مغبة مضي بن غفير وحكومة التطرف في عدوانهم بحق الأسرى

طالت 20 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

طالت 20 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

منوعات

كارول سماحة ترد على جدل جرأة بوستر كليب &quot;نسخة مني&quot;: زوجي متفهم

كارول سماحة ترد على جدل جرأة بوستر كليب "نسخة مني": زوجي متفهم

فيديو: نادين نجيم في وصلة رقص من حفل خاص في بيروت

فيديو: نادين نجيم في وصلة رقص من حفل خاص في بيروت

بالصور: نسرين طافش توجّه نصائح للجمهور من داخل المطبخ

بالصور: نسرين طافش توجّه نصائح للجمهور من داخل المطبخ

طليقة حسن شاكوش تنهار على الهواء: بنات لبسوا قمصان نومي واتصوروا بيها

طليقة حسن شاكوش تنهار على الهواء: بنات لبسوا قمصان نومي واتصوروا بيها

نقابة الفنانين الأردنيين تصدر قراراً بشأن المطربة سارة زكريا

نقابة الفنانين الأردنيين تصدر قراراً بشأن المطربة سارة زكريا

فنان مصري شهير ينجو من حادث سير على الطريق الدائري

فنان مصري شهير ينجو من حادث سير على الطريق الدائري

حسن شاكوش يعلّق على اعتذار رضوى الشربيني له

حسن شاكوش يعلّق على اعتذار رضوى الشربيني له

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

عربي

الإمارات: العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية واستمرار التحقيقات

الإمارات: العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية واستمرار التحقيقات

سفير السعودية الجديد لدى إيران يقدم أوراق اعتماده

سفير السعودية الجديد لدى إيران يقدم أوراق اعتماده

السودان: ارتفاع حصيلة قتلى القصف جنوبي الخرطوم إلى 43

السودان: ارتفاع حصيلة قتلى القصف جنوبي الخرطوم إلى 43

ثلاث هزات أرضية تضرب شمال ووسط العراق

ثلاث هزات أرضية تضرب شمال ووسط العراق