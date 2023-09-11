شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير سلطان خلف يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم 38 على التوالي

هيئة الأسرى: الأسير سلطان خلف يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم 38 على التوالي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين ،على أنَّ الأسير سلطان أحمد محمود خلف (43 عامًا) من بلدة برقين من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم  38 على التوالي رفضًا لتحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي إتهام.

وقالت الهيئة وفقاً لزيارة محاميها فواز شلودي إنّ الأسير خلف شَرَعَ في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله بتاريخ 03/08/2023م، واصفًا طريقة اعتقاله من قِبَل قوات الاحتلال بالوحشية والهمجية.

وأضافت: "أنّ قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب المبرح، وبعد اعتقاله اقتادوه إلى ما يسمى معسكر حوارة العسكري، حيث وصف الظروف المعيشية داخل المعتقل بالصعبة للغاية والذي تفتقر لأدنى المقومات الحياتية"، موضحًا أنّ قوات الاحتلال اتبعوا معه سياسة النقل الدائم بهدف التنغيص عليه والتأثير على إضرابه.

وأوضحت الهيئة أن الاسير يعاني من صعوبة بالحركة بحيث لا يستطيع الوقوف على قدميه في بعض الاحيان، وغباش في الرؤية وآلام دائمة في منطقة الصدر والظهر .

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خلف مطالبة بالتعامل مع حالته بشكل فوري وسريع، وتقديم كل ما يلزم له من رعاية طبية حقيقية، بالإضافة إلى تلبية مطلبه العادل بإنهاء اعتقاله الإداري.

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