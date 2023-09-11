فتح تحذر من مغبة مضي بن غفير وحكومة التطرف في عدوانهم بحق الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مفوضية التعبئة والتنظيم، بياناً صحفياً بشأن ملف الأسرى وقرارات وزير الأمن القومي الإسرائلي المتطرف، إيتمار بن غفير بحقهم.وتؤكد حركة فتح في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه في ظل إمعان حكومة الاحتلال وعبر من يسمى وزير امنها الداخلي بن غفير، باستهداف الحركة الأسيرة والمس بظروف حياتها المعيشية وتقليص زيارات عائلاتهم، واذعان هذه الحكومة لسطوته الإرهابية وتاجيل اجتماع مناقشة قراراته بحق الأسرى، فإنها والى جانب كل أحرار شعبنا تقف إلى جانب الحركة الأسيرة في اي خطوة ومعركة تخوضها باعتبار أنها معركة الشعب الفلسطيني ولن يكونوا وحدهم في أية مواجهة مع السجان المحتل.وحذرت الحركة من مغبة مضي بن غفير وحكومة التطرف في عدوانهم بحق الحركة الاسيرة ومن تداعيات هذه الممارسات التي من شأنها تفجير الأوضاع في كل ساحات الوطن.وتدعو كل أبناء واطر وجماهير شعبنا إلى تلبية نداء الحركة الأسيرة ولجنتها الوطنية العليا والمشاركة الواسعة في مسيرة "وحدة الاحرار.. عنوان الانتصار" في كافة محافظات الوطن في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.وتحيي حركة فتح العزيمة والإصرار الكبيرين والروح النضالية العالية والاستعداد الدائم للمواجهة، التي تتحلى بها حركتنا الاسيرة عبر لجنتها الوطنية العليا، والدور الريادي والقيادي لاسرى حركة فتح في اللجنة الوطنية.