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شاهد: إعصار "دانيال" يضرب ليبيا.. نحو 150 قتيلاً واستمرار البحث عن مفقودين

شاهد: إعصار "دانيال" يضرب ليبيا.. نحو 150 قتيلاً واستمرار البحث عن مفقودين
إعصار دانيال يضرب ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة شرقي ليبيا وحدها بسبب إعصار "دانيال"، إلى 150 قتيلا.

ووفق ما نقل موقع (العربية) فإن وقوع هذا العدد من الضحايا، دفع السلطات لإعلان مدينة درنة، مدينة منكوبة.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ إثر ذلك، حالة استنفار من أجل إغاثة المنكوبين جرّاء السيول والفيضانات في البلاد.

بدورها، أكدت السلطات الليبية أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.

فيما اجتاحت سيول عدة مدنا في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، استغاثة وصراخ مواطنين داهمتهم المياه داخل منازلهم، وأخرى وثقت للسيول وهي تجرف مواطنين وسيارات في الشوارع التي تحوّلت إلى أنهار، كما أظهرت لقطات أخرى فرق إنقاذ من الجيش الليبي والهلال الأحمر يحاولون إجلاء الناس.


 



 


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