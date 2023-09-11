مخاوف في إسرائيل من كارثة بيئية بسبب محطة الصرف الصحي شمال القطاع
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بوجود مخاوف من كارثة بيئية في إسرائيل، بسبب محطة معالجة الصرف الصحي شمال قطاع غزة.
وحسب الصحيفة، فإن وزارة الصحة والمنظومة الأمنية، يشعرون بالقلق بعدما تعطلت محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة.
وأضافت: يتدفق كل يوم حوالي 13 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من شمال غزة إلى البحر، وبسبب التلوث أغلق شاطئ "زيكيم" منذ يوم الخميس.
وقالت مارلين سبان، مديرة قسم جودة البيئة في مجلس شاطئ عسقلان: "تظهر الفحوصات التي نجريها مستويات عالية جدًا من القولونيات البرازية في مياه البحر".
وتابعت: إنه "أمر مقلق للغاية، إنه خطر حقيقي على الجمهور ولهذا السبب نحظر الاستحمام".
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