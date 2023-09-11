مخاوف في إسرائيل من كارثة بيئية بسبب محطة الصرف الصحي شمال القطاع





وقالت مارلين سبان، مديرة قسم جودة البيئة في مجلس شاطئ عسقلان: "تظهر الفحوصات التي نجريها مستويات عالية جدًا من القولونيات البرازية في مياه البحر".





وتابعت: إنه "أمر مقلق للغاية، إنه خطر حقيقي على الجمهور ولهذا السبب نحظر الاستحمام".



وأضافت: يتدفق كل يوم حوالي 13 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من شمال غزة إلى البحر، وبسبب التلوث أغلق شاطئ "زيكيم" منذ يوم الخميس.