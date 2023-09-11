تظاهرة معارِضة لخطة التغييرات القضائية قبالة منزل ليفين.. ومحاولات أخيرة لنتنياهو





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ليفين تمكن من مغادرة منزله بحماية الشرطة التي قامت بتطويق سيارته، وذلك قبل يوم من نظر المحكمة العليا في الالتماس المطالب بالغاء قانون تقليص "حجة المعقولية".



هذا وستنظم مساء اليوم مظاهرة ضخمة قبالة مقر المحكمة العليا في القدس، وستغلق الشرطة الشوارع المحيطة به.





وعشية نظر المحكمة العليا في الالتماسات ضد قانون تقليص حجة المعقولية، يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مليا، امكانية الاعلان قريبا عن اجراءات تشريعية مجددة بشأن هذا القانون، للحؤول دون صدور قرار عن المحكمة يقضي بإلغائه ولتجنب ازمة دستورية.

وحسب (مكان) فإن نتنياهو أجرى في الايام الاخيرة سلسلة من الاجتماعات مع ليفين، والوزير، ورون ديرمير، ورئيس (شاس) ارييه درعي، سعيا لطرح خطة جديدة تتضمن كذلك اقتراح تسوية عامة حول لجنة اختيار القضاة.

وقبل الجلسة الاستثنائية بيوم، استبعد النائب من (ليكود) داني دانون ألا تحترم الحكومة قرار المحكمة. وقبل الجلسة الاستثنائية بيوم، استبعد النائب من (ليكود) داني دانون ألا تحترم الحكومة قرار المحكمة.





وحذر من أن "الاتئلاف الحكومي سيرد بالتشريع إذا تدخلت المحكمة في قانون اساس، وعندها سنصل إلى أزمة دستورية"، معرباً عن أمله في الا يحدث ذلك.



الى ذلك أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن مكتب نتنياهو، طلب من مكتب الرئيس الإسرائيلي، أن يدعم الأخير حل الوسط الذي سيطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بصورة احادية الجانب بدون إشراك المعارضة.





ونفت مصادر في مكتبي نتنياهو وهرتسوغ صحة النبأ.



رام الله - دنيا الوطنتظاهر صباح اليوم الاثنين، العشرات من المعارضين لخطة التغييرات القضائية قبالة منزل وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، ومنعوه من الخروج من المنزل.