الحركة الأسيرة تدعو المواطنين لأوسع مشاركة في وقفات جماهيرية لدعم الأسرى غدًا

ودعت جماهير شعبنا العظيم لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان وبن غفير وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".



وختمت اللجنة البيان بأن "معركتنا مع هذا العدو مستمرة ومفتوحة حتى زواله عن صدورنا وعن أرضنا، وننتظر جهود كل المخلصين لهذا الشعب وثوابته ومقدساته".





رام الله - دنيا الوطندعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، المواطنين، لأوسع مشاركة في وقفات جماهيرية لدعم الأسرى غدًا الثلاثاء.جاء ذلك في بيان صادر عنها، بخصوص تأجيل مناقشة قرارات وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بحق الأسرى من قبل حكومة الاحتلال.وقالت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة إن هذا البيان يأتي في مرحلة حساسة من تاريخ شعبنا؛ "يقوم فيها العدو بعملية استهداف متكرر وممنهج لمقدساته وثوابته، بدءًا من الهجوم على مسرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبر الاقتحامات المتكررة ومحاولات التهويد المستمرة، وليس انتهاءً باستهداف أسراه بإجراءات وقرارات متوالية من ذات الوزير المعتوه تشتد طبيعتها يومًا بعد يوم".وأضافت أن "هذا الوزير الأرعن يطل علينا هذه الأيام بهجمة جديدة عبر استهداف زيارات عائلاتنا والتلويح باجراءاتٍ تمس طعامنا وشرابنا وهواءنا، الأمر الذي يستوجب وقوف الجميع كُلٌّ في موقعه لمواجهة هذا التغول الصهيوني".وأكدت اللجنة أن "تأجيل أو تجميد مناقشة حكومة الاحتلال لقرار تقليص الزيارات لأهالي الأسرى ليتلاءم مع مخططات العدو لن يمر علينا ولا على شعبنا، وإن نضالنا داخل الأسر وخارجه سيستمر حتى تحقيق أهدافنا ودفع العدو عنا وعن مقدساتنا".وتابعت بأن "التحدي كبير ومتجدد ويحتاج لوحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا".