الإمارات: العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية واستمرار التحقيقات

رام الله - دنيا الوطنعثرت فرق البحث في دولة الإمارات العربية المتحدة، على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروغلف".وكانت الطائرة سقطت قبالة سواحل إمارة "أم القيوين" أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس.وكانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة، وفق ما نقلت الهيئة العامة للطيران المدني.ولا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة.وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرتي الطيارين، وأهابت بالجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.