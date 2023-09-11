شؤون فلسطينية

طالت 20 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

طالت 20 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 20 مواطناً.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله صديق زكارنة من منطقة البيادر من الحي الشرقي في المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عدنان مسودة، ومثنى القواسمة، وباسل فراح، وأنس محمود سلهب التميمي، من المدينة، ومحمد أبو هليل من دورا، ومحمد مطور من سعير، وعبيدة عادي من بيت أمر، وأيهم عصافرة، وضياء الزهور من بيت كاحل، وعبد الله وأحمد حميدات من صوريف.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بدر الدين صالح الزق (20 عاما) من المزرعة الغربية، شمال المحافظة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مجد، وضياء عنايا حسين، في العشرينيات من عمرهما، من بلدة عزون شرق قلقيلية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مهران عمار حميدان، ومحمود مشهور منصور من بلدة بدو شمال غرب المحافظة، ومحمود زحايكة من بلدة جبل المكبر.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبد الرحمن عمر عزات حنفية (16 عاما)، والشاب محمد السحرية، من مخيم عقبة جبر.

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