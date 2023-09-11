هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم



وقالت الهيئة في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير القاصر وحيد صبيح (17 عاماً )، من بلدة فحمة / جنين، تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، واقتحموا منزله حوالي الساعة الثالثة فجراً بعد أن فجروا باب المدخل، حيث استيقظ على صوتهم ووجدهم أمامه منتشرين في البيت ثم طلبوا هويته، وأخرجوه من المنزل، قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ادخلوه للجيب العسكري، و أجلسوه على أرضية الجيب ووضعوا بجانبه كلب كبير لترهيبه، ثم أنزلوه في معسكر قريب للجيش في مستوطنة "دوتان"، بقي حوالي الثلاث ساعات وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، والجنود بجانبه يضحكون و يهزؤون منه، وفي ساعات الظهر ادخلوه للجيب العسكري ابقوه لوحده في داخله وتم تشغيل المكيف على درجات حرارة عالية لمدة ساعة تقريباً ثم تم نقله الى مركز توقيف وتحقيق الجلمة، وبقي 38 يوم في زنزانة انفرادية لوحده، وحقق معه هناك لساعات طويلة، وبعدها تم نقله الى سجن مجيدو قسم الأشبال.



أما الاسير اسلام داوود (17 عاماً) من مدينة قلقيلية، تم اعتقاله من وسط المدينة حوالي الساعة السادسة مساءً، حيث كان يدور مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، وفجأة هجم عليه عدد من الجنود اعتقلوه وطرحوه على الأرض، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بالسلاح على صدره بقوة, ثم قيدوا يديه وعصبوا عينيه، وادخلوه للجيب العسكري واستمروا بالاعتداء عليه بالضرب، ضربوه بالقيود الحديدية على بطنه, ثم تم نقله الى معسكر قريب للجيش، وأثناء وجوده في المعسكر تعرض للضرب من قبل الضابط والجنود وهو مقيد, ثم ادخلوه لكونتينر بقي بداخله حوالي ساعتين، وكان الجنود يدخلون عليه يضربوه ويصوروه وهم يضحكون منه، وبعدها اخذ الى معسكر للتحقيق في مستوطنة "اريئيل", حقق معه لعدة ساعات , حيث قام المحقق بالاعتداء عليه بالضرب خلال التحقيق وصفعه عدة مرات على وجهه, بقي في "اريئيل" 3 أيام، ثم تم نقله الى معتقل "مجيدو" قسم الاشبال.



جدير ذكره أن عدد الأطفال المحتجزين 190 موزعين بين سجون" عوفر، مجدو، الدامون".



رام الله - دنيا الوطنرصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونقلاً عن محاميتها هبة اغبارية، ما تعرض له الشبلان صبيح وداوود من انتهاكات وتنكيل خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.