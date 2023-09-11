شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونقلاً عن محاميتها هبة اغبارية، ما تعرض له الشبلان صبيح وداوود من انتهاكات وتنكيل خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.
  
وقالت الهيئة في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير القاصر وحيد صبيح (17 عاماً )، من بلدة فحمة / جنين،  تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، واقتحموا منزله حوالي الساعة الثالثة فجراً بعد أن فجروا باب المدخل، حيث استيقظ على صوتهم ووجدهم أمامه منتشرين في البيت ثم طلبوا هويته، وأخرجوه من المنزل، قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ادخلوه للجيب العسكري، و أجلسوه على أرضية الجيب ووضعوا بجانبه كلب كبير لترهيبه، ثم أنزلوه في معسكر قريب للجيش في مستوطنة "دوتان"، بقي حوالي الثلاث ساعات وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، والجنود بجانبه يضحكون و يهزؤون منه، وفي ساعات الظهر ادخلوه للجيب العسكري ابقوه لوحده في داخله وتم تشغيل المكيف على درجات حرارة عالية لمدة ساعة تقريباً ثم تم نقله الى مركز توقيف وتحقيق الجلمة،  وبقي 38 يوم في زنزانة انفرادية لوحده، وحقق معه هناك لساعات طويلة، وبعدها تم نقله الى سجن مجيدو قسم الأشبال.

أما الاسير اسلام داوود (17 عاماً) من مدينة قلقيلية، تم اعتقاله من وسط المدينة حوالي الساعة السادسة مساءً، حيث كان يدور مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، وفجأة هجم عليه عدد من الجنود اعتقلوه  وطرحوه على الأرض، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بالسلاح على صدره بقوة, ثم قيدوا يديه وعصبوا عينيه، وادخلوه للجيب العسكري واستمروا بالاعتداء عليه بالضرب، ضربوه بالقيود الحديدية على بطنه, ثم تم نقله الى معسكر قريب للجيش، وأثناء وجوده في المعسكر تعرض للضرب من قبل الضابط والجنود وهو مقيد, ثم ادخلوه لكونتينر بقي بداخله حوالي ساعتين، وكان الجنود يدخلون عليه يضربوه ويصوروه وهم يضحكون منه، وبعدها اخذ الى معسكر للتحقيق في مستوطنة "اريئيل", حقق معه لعدة ساعات , حيث قام المحقق بالاعتداء عليه بالضرب خلال  التحقيق وصفعه عدة مرات على وجهه, بقي في "اريئيل" 3 أيام، ثم تم نقله الى معتقل "مجيدو" قسم الاشبال.

جدير ذكره أن عدد الأطفال المحتجزين 190 موزعين بين سجون" عوفر، مجدو، الدامون".

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

الإعلان عن توفر منح دراسية بالدراسات العليا في باكستان لطلبة الشتات

الإعلان عن توفر منح دراسية بالدراسات العليا في باكستان لطلبة الشتات

الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

أول تعليق من حماس على مناورات &quot;الركن الشديد 4&quot; المقررة غداً

أول تعليق من حماس على مناورات "الركن الشديد 4" المقررة غداً

هل يضرب إعصار &quot;دانيال&quot; فلسطين؟.. راصد جوي يجيب

هل يضرب إعصار "دانيال" فلسطين؟.. راصد جوي يجيب

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما قبالة سواحل رفح

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما قبالة سواحل رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

الإعلان عن توفر منح دراسية بالدراسات العليا في باكستان لطلبة الشتات

الإعلان عن توفر منح دراسية بالدراسات العليا في باكستان لطلبة الشتات

الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

صور.. قيادة الغرفة المشتركة بغزة تتفقد مواقع المقاومة ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل

صور.. قيادة الغرفة المشتركة بغزة تتفقد مواقع المقاومة ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل

مستوطنون يقتحمون موقع حومش المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع حومش المخلاة جنوب جنين

منوعات

حسن شاكوش يعلّق على اعتذار رضوى الشربيني له

حسن شاكوش يعلّق على اعتذار رضوى الشربيني له

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

عربي

سفير السعودية الجديد لدى إيران يقدم أوراق اعتماده

سفير السعودية الجديد لدى إيران يقدم أوراق اعتماده

السودان: ارتفاع حصيلة قتلى القصف جنوبي الخرطوم إلى 43

السودان: ارتفاع حصيلة قتلى القصف جنوبي الخرطوم إلى 43

إثر اشتباكات عين الحلوة.. الجيش اللبناني يُعلن إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة

إثر اشتباكات عين الحلوة.. الجيش اللبناني يُعلن إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة

الأردن: وفاة شخصين جراء حادث تصادم بين مركبتين في السلط

الأردن: وفاة شخصين جراء حادث تصادم بين مركبتين في السلط