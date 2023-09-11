رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنمنحت وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، ستة مصانعرخص تشغيل لأول مرة برأس مال بلغ 2 مليون دولار فيما حصلت 10 مصانع على رخص إقامة منشأة صناعية .وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن توفر المصانع المشغلة أكثر من 60 فرصة عمل في محافظات الخليل، رام الله والبيرة، قلقيلية، نابلس، جنين، القدس.وأظهر التقرير الشهري ارتفاعاً بنسبة 50% في عدد المصانع المرخصة الجديدة مقارنة مع شهر يوليو/تموز .وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، تركزت في القطاعات الغذائية والكيماوية.