الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، اليوم الاثنين، إن مناورة "الركن الشديد 4" المقررة غداً الثلاثاء "تؤكد جهوزية المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي، في الدفاع عن شعبنا".وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت القدس)، أن "المناورة تدلل بأن المقاومة لازالت حاضرة، و تختبر جهوزية مقاتليها وجنودها على الأرض، وأن العقيدة القتالية لدى أبناء المقاومة هي ردع الاحتلال عن ارتكاب جرائمه".وتابع البريم بأن "الاحتلال يعيش حالة من القلق من خلال تهديده بالاغتيال، واعتقال كوادر المقاومة في الضفة المحتلة"، لافتاً إلى أن "المناورة هي جزء من معادلة وحدة الساحات التي فرضتها سرايا القدس وما يجري في الضفة المحتلة من تجديد الاشتباك هو بقرار من قيادة الجهاد الإسلامي".وشدد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي على أن "المقاومة أثبتت أنها هي الرقم الصعب في معادلة الردع، وأثبتت فشل الاحتلال أمام إرادة أبناء شعبنا في كل الساحات".