أول تعليق من حماس على مناورات "الركن الشديد 4" المقررة غداً





وتابع المتحدث باسم حماس: "نقول للاحتلال إن غزة جزء من هذا الوطن الكبير وأن المقاومة تتجهز في حال صعد الاحتلال من عدوانه، وتراكم قوتها من أجل إكمال مشوار التحرير حتى دحر المحتل".



وأكد قاسم بأن "تصاعد ضربات المقاومة بالضفة وازدياد خسائر الاحتلال تؤكد أن اندحاره واقتلاع المستوطنات أمر ممكن جدًا".



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إن مناورات "الركن الشديد 4"، "تؤكد أن تهديدات الاحتلال لشن عدوان لن يوقف الفعل المقاوم ودعمنا للحالة النضالية وخاصة في الضفة الغربية".وأضافت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريحات إذاعية، أن "المناورات تؤكد الموقف الموحد للغرفة المشتركة ورأينا بالأمس الجولة التي أجرها قادة الغرفة المشتركة لتفقد حدود غزة".وقال: "تحول الوجود الصهيوني في قطاع غزة إلى عبء ثقيل على الاحتلال بفعل تصاعد ضربات المقاومة والخسائر التي تكبدها العدو ودفعته للاندحار"، مشيراً إلى أن "ذكرى الاندحار الصهيوني يجب أن تبقى حاضرة في الأذهان لأن الاحتلال هدم مستوطناته وأُجبر على الانسحاب تحت ضربات المقاومة".