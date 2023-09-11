شؤون فلسطينية

هل يضرب إعصار "دانيال" فلسطين؟.. راصد جوي يجيب

هل يضرب إعصار "دانيال" فلسطين؟.. راصد جوي يجيب
صورة توضيحية لإعصار دانيال الذي يقترب من مصر
خاص دنيا الوطن-حسن أبو شاويش
تحدث الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، عن آخر التطورات بشأن إعصار (دانيال) الذي يضرب شرق ليبيا، ويتجه نحو السواحل الشمالية الغربية لجمهورية مصر اليوم الاثنين.

وقد حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة قادمة، بسبب اقتراب إعصار (دانيال) من السواحل الشمالية.

ويعتبر الإعصار متوسطياً بفعل اندفاع كتلة هوائية باردة نحو منطقة وسط المتوسط أي جنوب اليونان وسواحل تركيا وإلى شرق ليبيا وشمال غرب مصر.

وقال العلامي في حديثه لدنيا الوطن: "قد تتحرك العاصفة باتجاه الشرق في اليومين القادمين، السواحل الشمالية الغربية المصرية، مثل الإسكندرية ومرسي مطروح، وقد تصل إلى بور سعيد".

وأضاف: "أن العاصفة تفقد زخمها كلما اتجهت إلى الشرق، واحتمالية ضئيلة لوصولها إلى السواحل الجنوبية الفلسطينية، ويمكن أن يصل إلى فلسطين يوم الأربعاء المقبل أثراً بسيطاً للإعصار".

ورجّح أن في حال وصلت الآثار إلى فلسطين، فإنه قد يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وفرصة لسقوط بعض الأمطار.

ويتوقع الراصد الجوي العلامي أن تكون الأجواء، يوم الأربعاء، شبه صيفية، وأن تصل درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية، مع فرص ضئيلة لسقوط الأمطار في مناطق النقب، وقطاع غزة، وجنوب الخليل.

وضربت العاصفة "دانيال" ليبيا، قادمة من البحر المتوسط بعد مرورها باليونان، وفق وسائل إعلام محلية.

وتحرك مركز العاصفة أمس الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق وتسببت بإغلاق طرق.

وكانت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي قد أعلنت يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية بسبب التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية، وشكلت غرفة طوارئ لمتابعة التطورات في بنغازي.

ونشر ليبيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع المياه في بعض الأحياء بالمنطقة الشرقية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وفي العاصمة طرابلس، غمرت المياه بعض الأحياء جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ الجمعة.

وأفادت وكالة (أناضول) للأنباء بأن الأمطار تسببت بإغلاق طرقات في حيي سوق الجمعة وعين زارة في طرابلس.

وأضافت أن مناطق الجبل الغربي شهدت جريان أودية عدة، من بينها وادي الأثل، مما تسبب في توقف حركة المسافرين مؤقتا من مناطق الجبل إلى طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا من "تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات".

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

الإعلان عن توفر منح دراسية بالدراسات العليا في باكستان لطلبة الشتات

الإعلان عن توفر منح دراسية بالدراسات العليا في باكستان لطلبة الشتات

الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

أول تعليق من حماس على مناورات &quot;الركن الشديد 4&quot; المقررة غداً

أول تعليق من حماس على مناورات "الركن الشديد 4" المقررة غداً

هل يضرب إعصار &quot;دانيال&quot; فلسطين؟.. راصد جوي يجيب

هل يضرب إعصار "دانيال" فلسطين؟.. راصد جوي يجيب

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما قبالة سواحل رفح

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر مركبهما قبالة سواحل رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل مؤلمة ترويها الأسيرة فاطمة عمارنة

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين صبيح وداوود أثناء اعتقالهم

رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

رام الله: الاقتصاد تُعلن تشغيل ستة مصانع برأس مال 2 مليون دولار

الإعلان عن توفر منح دراسية بالدراسات العليا في باكستان لطلبة الشتات

الإعلان عن توفر منح دراسية بالدراسات العليا في باكستان لطلبة الشتات

الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

الجهاد الإسلامي: مناورة الركن الشديد تختبر جهوزية مقاتلي المقاومة وجنودها على الأرض

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

صور.. قيادة الغرفة المشتركة بغزة تتفقد مواقع المقاومة ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل

صور.. قيادة الغرفة المشتركة بغزة تتفقد مواقع المقاومة ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل

مستوطنون يقتحمون موقع حومش المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع حومش المخلاة جنوب جنين

منوعات

حسن شاكوش يعلّق على اعتذار رضوى الشربيني له

حسن شاكوش يعلّق على اعتذار رضوى الشربيني له

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

عربي

سفير السعودية الجديد لدى إيران يقدم أوراق اعتماده

سفير السعودية الجديد لدى إيران يقدم أوراق اعتماده

السودان: ارتفاع حصيلة قتلى القصف جنوبي الخرطوم إلى 43

السودان: ارتفاع حصيلة قتلى القصف جنوبي الخرطوم إلى 43

إثر اشتباكات عين الحلوة.. الجيش اللبناني يُعلن إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة

إثر اشتباكات عين الحلوة.. الجيش اللبناني يُعلن إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة

الأردن: وفاة شخصين جراء حادث تصادم بين مركبتين في السلط

الأردن: وفاة شخصين جراء حادث تصادم بين مركبتين في السلط