هل يضرب إعصار "دانيال" فلسطين؟.. راصد جوي يجيب

وضربت العاصفة "دانيال" ليبيا، قادمة من البحر المتوسط بعد مرورها باليونان، وفق وسائل إعلام محلية.





وتحرك مركز العاصفة أمس الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق وتسببت بإغلاق طرق.





وكانت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي قد أعلنت يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية بسبب التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية، وشكلت غرفة طوارئ لمتابعة التطورات في بنغازي.





ونشر ليبيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع المياه في بعض الأحياء بالمنطقة الشرقية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).





وفي العاصمة طرابلس، غمرت المياه بعض الأحياء جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ الجمعة.





وأفادت وكالة (أناضول) للأنباء بأن الأمطار تسببت بإغلاق طرقات في حيي سوق الجمعة وعين زارة في طرابلس.





وأضافت أن مناطق الجبل الغربي شهدت جريان أودية عدة، من بينها وادي الأثل، مما تسبب في توقف حركة المسافرين مؤقتا من مناطق الجبل إلى طرابلس.



