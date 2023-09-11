هل يضرب إعصار "دانيال" فلسطين؟.. راصد جوي يجيب
تحدث الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، عن آخر التطورات بشأن إعصار (دانيال) الذي يضرب شرق ليبيا، ويتجه نحو السواحل الشمالية الغربية لجمهورية مصر اليوم الاثنين.
وقد حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة قادمة، بسبب اقتراب إعصار (دانيال) من السواحل الشمالية.
ويعتبر الإعصار متوسطياً بفعل اندفاع كتلة هوائية باردة نحو منطقة وسط المتوسط أي جنوب اليونان وسواحل تركيا وإلى شرق ليبيا وشمال غرب مصر.
وقال العلامي في حديثه لدنيا الوطن: "قد تتحرك العاصفة باتجاه الشرق في اليومين القادمين، السواحل الشمالية الغربية المصرية، مثل الإسكندرية ومرسي مطروح، وقد تصل إلى بور سعيد".
وأضاف: "أن العاصفة تفقد زخمها كلما اتجهت إلى الشرق، واحتمالية ضئيلة لوصولها إلى السواحل الجنوبية الفلسطينية، ويمكن أن يصل إلى فلسطين يوم الأربعاء المقبل أثراً بسيطاً للإعصار".
ورجّح أن في حال وصلت الآثار إلى فلسطين، فإنه قد يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وفرصة لسقوط بعض الأمطار.
ويتوقع الراصد الجوي العلامي أن تكون الأجواء، يوم الأربعاء، شبه صيفية، وأن تصل درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية، مع فرص ضئيلة لسقوط الأمطار في مناطق النقب، وقطاع غزة، وجنوب الخليل.
وضربت العاصفة "دانيال" ليبيا، قادمة من البحر المتوسط بعد مرورها باليونان، وفق وسائل إعلام محلية.
وتحرك مركز العاصفة أمس الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق وتسببت بإغلاق طرق.
وكانت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي قد أعلنت يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية بسبب التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية، وشكلت غرفة طوارئ لمتابعة التطورات في بنغازي.
ونشر ليبيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع المياه في بعض الأحياء بالمنطقة الشرقية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).
وفي العاصمة طرابلس، غمرت المياه بعض الأحياء جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ الجمعة.
وأفادت وكالة (أناضول) للأنباء بأن الأمطار تسببت بإغلاق طرقات في حيي سوق الجمعة وعين زارة في طرابلس.
وأضافت أن مناطق الجبل الغربي شهدت جريان أودية عدة، من بينها وادي الأثل، مما تسبب في توقف حركة المسافرين مؤقتا من مناطق الجبل إلى طرابلس.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا من "تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات".
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