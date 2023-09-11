دولي

مسؤول إسرائيلي: نؤيد وجود مكون فلسطيني كبير بالاتفاق مع السعودية باستثناء هذه الخطوة

مسؤول إسرائيلي: نؤيد وجود مكون فلسطيني كبير بالاتفاق مع السعودية باستثناء هذه الخطوة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم الاثنين، "إننا نؤيد وجود مكون فلسطيني كبير في الاتفاق مع السعودية، باستثناء خطوة من شأنها المساس بأمننا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، بأنه تم السماح لوفد إسرائيلي، بدخول المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الأولى.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإنه سُمح لوفد رسمي إسرائيلي يضم أربعة أشخاص بدخول السعودية لأول مرة للمشاركة في مؤتمر دولي للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، بأن وفداً من وزارة الخارجية وهيئة الآثار الإسرائيلية وصل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر.

وقال هؤلاء المسؤولين، إنه "يُنظر على أن الزيارة مؤشر على تحسن العلاقات من جانب السعودية، على خلفية محاولات التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الجانبين".

يشار إلى أن الولايات المتحدة ومنذ عدة أشهر، تبذل جهوداً من أجل إبرام اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

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