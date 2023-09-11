سفير السعودية الجديد لدى إيران يقدم أوراق اعتماده





جاء اللقاء بين العنزي وعبد اللهيان، في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية ظهر أمس الأحد، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).



وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت الثلاثاء الماضي، وصول سفيرها المعين لدى إيران، عبد الله العنزي، إلى العاصمة طهران؛ لمباشرة مهام عمله.



رام الله - دنيا الوطنالتقى سفير السعودية الجديد لدى إيران، عبد الله بن سعود العنزي، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وقدم إليه نسخة من أوراق اعتماده.