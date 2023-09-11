السودان: ارتفاع حصيلة قتلى القصف جنوبي الخرطوم إلى 43

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة قتلى القصف الجوي الذي استهدف أحد الأسواق جنوبي العاصمة الخرطوم أمس الأحد، إلى 43 قتيلاً.وذكرت نقابة أطباء السودان في بيان: "شهدت منطقة مايو جنوب الحزام صباح اليوم (الأحد) أحداث قصف عنيفة ودامية خلفت عشرات القتلى والجرحى".وأضافت: "منذ فجر اليوم تم حصر 43 حالة وفاة وأكثر من 55 حالة إصابة حتى الآن جراء القصف الجوي لسوق قورو بجنوب الحزام (جنوب الخرطوم)".وفي وقت سابق الأحد، ذكرت "غرفة طوارئ" جنوب الخرطوم (لجنة شعبية)، في بيان: "ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي لسوق قورو، بمنطقة مايو جنوب الحزام (جنوب العاصمة الخرطوم)، إلى 40 قتيلا".وأطلقت الغرفة نداء عاجلا لـ"كافة الكوادر الطبية والمسعفين والمتبرعين بالدم للحضور إلى مستشفى بشائر التي ما زالت تستقبل حالات جراء هذا القصف".يشار إلى أن الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات" الدعم السريع"، تجددت أمس الأحد بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، جنوبي الخرطوم.