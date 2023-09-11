تعليق نتنياهو على المشروع الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا؟

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.





وأضاف على هامش قمة مجموعة الـ 20، أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.





كما أوضح أنه سيسهم أيضا في مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي.





وقال إن مذكرة التفاهم تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة وتوليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف، وفق ما نقل موقع (العربية).





وتتألف الخطة من ممرين منفصلين، هما الممر الشرقي الذي يربط الهند مع الخليج، والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا.





وتشمل تلك الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.

رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المشروع الاقتصادي الجديد الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مشيراً إلى أن إسرائيل ستكون "مفرقاً رئيسياً" في المشروع.ونشر نتنياهو مقطع فيديو عبر حسابه على منصة (إكس)، وقال فيه: "يسرني أنّ أزف بشرى تحول إسرائيل إلى مفرق رئيسي في هذا الممر الاقتصادي".وأضاف أن "السكك الحديدية والموانئ البحرية في إسرائيل ستفتح بابًا جديدًا من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، وبالاتجاه المعاكس من أوروبا إلى الهند".وأوضح رئيس للوزراء الإسرائيلي، إلى أن واشنطن اتصلت بإسرائيل قبل عدة شهور للمشاركة في هذا المشروع، ومنذ ذلك الحين جرت اتصالات دبلوماسية مكثفة لتحقيق هذه الانفراجة".وتابع: "رؤية هذا المشروع تعيد تشكيل ملامح منطقة الشرق الأوسط"، واصفاً إياه بأنه "التعاون الأكبر في تاريخ إسرائيل".وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأشار نتنياهو إلى أنّ المشروع الاقتصادي "سيشمل مدّ سكك حديدية، ووضع أنابيب هيدروجين، ووضع ألياف اتصالات بصرية، ووضع خطوط كهرباء وغيرها من البنى التحتية".