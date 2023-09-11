ثلاث هزات أرضية تضرب شمال ووسط العراق



ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".



وبلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجات، ومركزها على بعد 20 كيلومترا شمال شرق طوزخرماتو في محافظة كركوك، بحسب هيئة الرصد الزلزالي العراقية.



وأما الهزة الأرضية الثانية فبلغت قوتها 4.6 درجات ووقعت في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية، في حين وقعت الثالثة بالقرب من الهزة السابقة وفي المحافظة ذاتها، وبلغت قوتها 3.1 درجات.



رام الله - دنيا الوطنسجل العراق اليوم الاثنين، ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك، شمال ووسط البلاد.تأتي هذه الهزات، بعد أيام قليلة من زلزال كبير ضرب المغرب، أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، في بيان أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة".