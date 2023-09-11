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فيديو: تطورات إعصار "دانيال".. مشاهد مرعبة من ليبيا وترقب وحذر في مصر

فيديو: تطورات إعصار "دانيال".. مشاهد مرعبة من ليبيا وترقب وحذر في مصر
أمطار غزيرة في ليبيا جراء إعصار دانيال
رام الله - دنيا الوطن
تشهد مدن شرق ليبيا حالة طوارئ جراء عاصفة ضربت البلاد، وذلك بعد أن غمرت مياه الأمطار أحياء عدة في العاصمة طرابلس، فيما حذرت دائرة الأرصاد في مصر من إمكانية تأثر مناطق في البلاد من الإعصار.

وضربت العاصفة "دانيال" ليبيا، قادمة من البحر المتوسط بعد مرورها باليونان، وفق وسائل إعلام محلية.

وتحرك مركز العاصفة أمس الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق وتسببت بإغلاق طرق.

وكانت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي قد أعلنت يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية بسبب التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية، وشكلت غرفة طوارئ لمتابعة التطورات في بنغازي.

ونشر ليبيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع المياه في بعض الأحياء بالمنطقة الشرقية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وفي العاصمة طرابلس، غمرت المياه بعض الأحياء جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ الجمعة.

وأفادت وكالة (أناضول) للأنباء بأن الأمطار تسببت بإغلاق طرقات في حيي سوق الجمعة وعين زارة في طرابلس.

وأضافت أن مناطق الجبل الغربي شهدت جريان أودية عدة، من بينها وادي الأثل، مما تسبب في توقف حركة المسافرين مؤقتا من مناطق الجبل إلى طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا من "تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات".

وأضاف المركز، في بيان نشره على (فيسبوك)، أن "فاعلية السحب الممطرة ستقل تدريجيا بدءا من يوم الاثنين، مع تحسن بحالة الطقس فيما ستكون حركة الرياح نشطة إلى قوية السرعة".

ترقب في مصر

في السياق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة قادمة، بسبب اقتراب إعصار "دانيال" من السواحل الشمالية.

ومن المقرر أن تبدأ العاصفة على غرب البلاد وتمتد إلى مناطق من الشمال يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى أمطار رعدية على فترات متقطعة.

وشدد الخبراء على أن هناك فرصا لسقوط الأمطار المتوسطة والتي تصل إلى غزيرة بعض الأوقات والرعدية على فترات متقطعة، لا أكثر.

فقد كشفت خرائط الطقس وفق الأرصاد، عن فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح وسيوة، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وفق ما نقل موقع (العربية).

كما توقع الخبراء أن تصل الأمطار القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.


 


 


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