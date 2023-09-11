طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-24 31-21 28-20 بيت لحم 30-24 31-21 28-20 رام الله والبيرة 29-23 30-21 27-19 طولكرم 32-25 33-23 30-23 نابلس 31-24 32-21 29-20 قلقيلية 32-25 33-23 30-23 جنين 34-24 35-21 32-20 سلفيت 30-24 31-21 28-20 طوباس 35-25 36-22 33-21 روابي 31-24 32-21 29-20 الخليل 29-23 30-21 27-19 غزه 29-26 30-24 27-24 أريحا 38-27 39-25 36-24 خانيونس 29-26 30-24 27-24 الأغوار الشمالية 36-25 37-23 34-22 رفح 30-25 31-23 28-23

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً ودافئا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون طقس فلسطين حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء يكون طقس فلسطين صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: