أول تعليق من مصر على إعلان إثيوبيا ملء خزان سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية المصرية، إن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، استمرار من جانب أديس أبابا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.وأضافت في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن إعلان المبادئ ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.وشددت الخارجية المصرية على أن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية، "يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي".وتابعت: بأن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.وأعلنت إثيوبيا يوم الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة على النيل الأزرق.وبعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح".وفي شباط/فبراير 2022، دشنت أديس أبابا رسميًا إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار.يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا ومنذ عام 2011، تتفاوض للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.