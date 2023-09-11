صور.. قيادة الغرفة المشتركة بغزة تتفقد مواقع المقاومة ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل













رام الله - دنيا الوطنأجرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، الأحد، جولة استطلاع وتفقد التي أجرتها لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي عام 48.وأوضحت قيادة الغرفة المشتركة، أنه تم خلال الجولة استطلاع مناطق التماس مع الاحتلال، والاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة والاطمئنان على جهوزية المقاومين ومدى فعالية الإجراءات المتبعة، لا سيما وأن تلك المواقع تمثل نقاط المقاومة المتقدمة داخل منطقة التأمين.وأثنت قيادة الغرفة المشتركة على يقظة المقاتلين وتفانيهم، ودعتهم إلى رفع مستوى جاهزيتهم مؤكدة بأن هذه الجولة تأتي في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لدى فصائل المقاومة، والتي ستتوج بمناورة "الركن الشديد 4" التي ستنفذها الغرفة المشتركة يوم الثلاثاء القادم في ذكرى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة.