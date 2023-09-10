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إثر اشتباكات عين الحلوة.. الجيش اللبناني يُعلن إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة

إثر اشتباكات عين الحلوة.. الجيش اللبناني يُعلن إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة
آثار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اللبناني، يوم الأحد، سقوط ثلاث قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد.

وأضاف في بيان له عبر منصة (إكس)، "تويتر" سابقا، أن ذلك أدى إلى إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة، وقد نقلوا إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.

وتعيد قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدة أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.

يشار إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المخيم، بين قوى الأمن الوطني التابعة لحركة فتح، وجماعات تكفيرية وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر بجراح، جراء الاشتباكات المسلحة.

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