نقابة المهندسين الفلسطينيين - محافظات غزة تُعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب المغربي



هذا وتعبر النقابة عن أسمى مشاعر التضامن والمواساة جراء هذه الكارثة الإنسانية، وتؤكد على تضامنها الكامل مع المغرب الشقيق في هذا المصاب الجلل.



كما وتؤكد النقابة على استعدادها التام لتقديم ما في وسعها من إمكانيات للوقوف والمساندة في هذا الحدث، وتدعو كافة الهيئات والجهات الإغاثية والدولية للمبادرة العاجلة وتقديم المساعدة اللازمة، لإغاثة وإنقاذ المكلومين والتخفيف من آثار الزلزال، وتوفير أماكن آمنة للإيواء.



هذا وتتقدم النقابة بأسمى آيات التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين قضوا نحبهم في هذا المصاب الجلل.

رام الله - دنيا الوطنتابعت نقابة المهندسين ببالغ الحزن والأسى نبأ فاجعة الزلزال الذي تعرضت له المملكة المغربية فجر السبت؛ والذي أدى إلى مقتل وجرح آلاف الضحايا، وخلف دماراً واسعاً في المباني والممتلكات والبنى التحتية.