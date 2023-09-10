تجمع النقابات الفلسطينية يشاطر المغرب بضحايا الزلزال

رام الله - دنيا الوطنيشاطر تجمع النقابات المهنية الأشقاء في المملكة المغربية، بعد أن ضرب زلزال منطقة وسط المغرب، مما أدى إلى وفاة أكثر من 2000، وخلف أضرار كبيرة في المباني والمنشآت الخدماتية.كما يشاطر تجمع الهيئات النقابية المغربية ويشد من عزمه على مواجهة هذا المصاب الأليم والوقوف معهم والتخفيف عنهم، حتى ينتهي هذا الألم وتتعافى البلاد من نتائجه.ويدعو تجمع النقابات إلى تكثيف الجهود والتطلع لما هو قادم وعودة الحياة إلى طبيعتها.كما وشدد على أهمية تكامل أجهزة الانقاذ والمختصين لمواجهة الآثار والنتائج المرتتبة على هذا الزلزال الكبير والقدرة على انقاذ العالقين أسفل حطام الزلزال.