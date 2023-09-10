دولي

تفاصيل مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

تفاصيل مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف على هامش قمة مجموعة الـ 20، أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

كما أوضح أنه سيسهم أيضا في مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي. 

وقال إن مذكرة التفاهم تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة وتوليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف، وفق ما نقل موقع (العربية).

وتتألف الخطة من ممرين منفصلين، هما الممر الشرقي الذي يربط الهند مع الخليج، والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا.

وتشمل تلك الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.

وكانت وسائل إعلام أميركية، أفادت أول أمس الجمعة، بأن السعودية وثلاث دول، تستعد للتوصل لاتفاق كبير مشترك للبنية التحتية، في قمة الـ 20.

ونقل موقع (أكسيوس) الأميركي، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن السعودية والإمارات وأميركا والهند، تأمل بالإعلان عن اتفاق لإقامة مشروع كبير، يربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة سكك حديدية.

وقالت: إن شبكة السكك الحديدية المنتظر الإعلان عنها سيتم ربطها بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة.

ووفق الموقع الأميركي، فإن المشروع يعد إحدى المبادرات الرئيسية في الشرق الأوسط.

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