حماس: جرائم الاحتلال في الأقصى وقود لمزيد من المقاومة

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى، هي وقود لمزيد من المقاومة.





وأوضح في تصريح صحفي، أن الاحتلال يريد أن يجعل اعتداءاته على الأقصى أمراً اعتيادياً، لترويض الوعي الفلسطيني، مضيفاً أن "محاولات الاحتلال عابثة، لأن الشعب الفلسطيني ومقاومته ظلت حساسة لما يحدث بالأقصى".





وتابع قائلاً: "ما يقوم به الاحتلال بالمسجد الأقصى لا يمكن أن يقابل بالرضوخ، بل هو وقود لمزيد من المقاومة"، مشدداً على أن الأقصى خط أحمر وسيظل خطاً أحمر.





وذكر أن الاحتلال يتحمل مسئولية كبيرة جراء عدوانه المتكرر على المسجد الأقصى، منوهاً إلى أن مخططات تهويد القدس مرتبطة بوجود الاحتلال، لكن الحكومة الفاشية تسرع من هذه المخططات.





ولفت إلى أن الاحتلال يحاول ترسيم وقائع جديدة بالأقصى، لكنه لن يُفلح وشعبنا سيحفظ الأقصى، داعياً شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في نهج المقاومة، وتصعيد المواجهة في كل نقاط التماس.

رام الله - دنيا الوطن