قيادي في الديمقراطية: "أوسلو" عرّض أونروا للابتزاز والتخلي عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين





وأضاف: "أوسلو وضع قضية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الـ48 في مهب الريح ما أفقدها مكانتها كأحد محاور الحل واقتصارها على التهجير أو التوطين، وكذلك أن أوسلو مهد الطريق نحو التطبيع مع إسرائيل"، وفق تعبيره.



ودعا الدقس إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالخروج من اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني المرحلي الذي شكل الاتفاق انقلاباً عليه.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نائب رئيس اللجنة الشعبية بمخيم جباليا، مصطفى الدقس أن اتفاق أوسلو أصبح عمية سياسية لها آلياتها وتداعياتها وتعبيراتها اليومية امتدت لتطال مجمل أوضع الحركة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات.وشدد الدقس في تصريحات صحفية بمناسبة مرور 30 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، أن الاتفاق نتج قيام سلطة فلسطينية على أجزاء من الضفة وغزة ولم يفضِ هذا المسار إلى دولة فلسطينية مستقلة، مضيفاً أن "الأراضي الفلسطينية متنازع عليها وليست محتلة وفق اتفاق أوسلو، بل أنه يشكل التزاماً بأمن إسرائيل الداخلي وبضع المقاومة في دائرة الإرهاب".وقال الدقس إن "اتفاق أوسلو أحال قضية اللاجئين إلى لجنة رباعية ما عرض وكالة (أونروا) للابتزاز والتخلي عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين استناداً للمرسوم التي أنشأت من أجله".