دولي

رئيس أركان الجيش لـ "بن غفير": حياة الإسرائيليين أهم من قراراتك

رئيس أركان الجيش لـ "بن غفير": حياة الإسرائيليين أهم من قراراتك
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، كلمة لوزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بشأن قراره حول الأسرى الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة (معاريف) عن هاليفي موجهاً كلمة لـ بن غفير قوله، بأن "حياة الإسرائيليين أهم من قرارك" بخصوص الأسرى الفلسطينيين.

وتابع: أنه "يجب مناقشة هذه القضية بعد الأعياد".

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل البت في قرار بن غفير حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، إلى ما بعد الأعياد اليهودية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم الأحد، بأن نتنياهو، رفض طلباً لبن غفير حول موضوع الأسرى.

وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن بن غفير عقد لقاء غير معتاد مع نتنياهو على انفراد حول موضوع التضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون.

ووفق ما نقلت الصحيفة، فإن بن غفير ناقش هذا الموضوع مع نتنياهو، وذلك بهدف طرح الملف على طاولة المناقشة التي ستعقد يوم الثلاثاء، ضمن اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).

وطالب بن غفير نتنياهو دعم موقفه بشأن دهورة أوضاع الأسرى.

وكان بن غفير قرر تقليص زيارة أهالي أسرى الضفة الغربية لأبنائهم في السجون، لمرة واحد كل شهرين، بدلاً من مرة واحدة كل شهر.

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