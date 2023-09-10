رئيس أركان الجيش لـ "بن غفير": حياة الإسرائيليين أهم من قراراتك

ونقلت صحيفة (معاريف) عن هاليفي موجهاً كلمة لـ بن غفير قوله، بأن "حياة الإسرائيليين أهم من قرارك" بخصوص الأسرى الفلسطينيين.



وتابع: أنه "يجب مناقشة هذه القضية بعد الأعياد".

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل البت في قرار بن غفير حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، إلى ما بعد الأعياد اليهودية.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم الأحد، بأن نتنياهو، رفض طلباً لبن غفير حول موضوع الأسرى.





وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن بن غفير عقد لقاء غير معتاد مع نتنياهو على انفراد حول موضوع التضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون.





ووفق ما نقلت الصحيفة، فإن بن غفير ناقش هذا الموضوع مع نتنياهو، وذلك بهدف طرح الملف على طاولة المناقشة التي ستعقد يوم الثلاثاء، ضمن اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).





وطالب بن غفير نتنياهو دعم موقفه بشأن دهورة أوضاع الأسرى.



