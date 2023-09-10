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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 قتيلاً

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 قتيلاً
جانب من آثار الزلزال الذي ضرب المغرب
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى 2122، والمصابين إلى 2421.

 وذكرت وزارة الداخلية، "في حصيلة موقتة، إلى حدود الساعة الرابعة مساء (15,00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا". 

وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث تم تحديد بؤرة الزلزال. 

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن بلاده تنتظر طلبا من الحكومة المغربية حتى تتحرك وتقدم لها يد المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

وذكر بلينكن في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية، بأن "ما جرى كان فادحا، وقد تواصلنا على الفور مع الحكومة المغربية لعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها".

وأضاف: "قمنا بتعبئة الحكومة نفسها لتكون مستعدة لتقديم تلك المساعدة، ولدينا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تتولى قيادة هذه الجهود، وهي جاهزة للانطلاق"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وتابع: "نحن ننتظر طلبا من الحكومة المغربية لمعرفة كيف وأين يمكننا المساعدة، لكننا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".

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