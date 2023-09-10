رئيس موساد: أحبطنا خلال العام الأخير 27 هجوماً إيرانياً ضد إسرائيليين

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن رئيس (موساد) قال إنه لذلك "حان الوقت لجباية الثمن من إيران وأذرعها حتى لو كان في عمق طهران"، وفق تعبيره.



وأعرب برنياع عن خشيته بأن تنقل روسيا لإيران سلاحاً عسكرياً متطوراً يعرض إسرائيل للخطر.









رام الله - دنيا الوطنأفاد رئيس (موساد) في إسرائيل، ديدي برنياع، اليوم الأحد، بأن جهازه أحبط 27 هجوماً إيرانياً ضد إسرائيليين، في جميع أنحاء العالم.