قناة إسرائيلية: نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين سياسيين قولهم، إن فرص عقد لقاء بين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بايدن في البيت الأبيض، قد تضاءلت.





ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن مسؤولين سياسيين، أكدوا فرص عقد لقاء بين المسؤولين في البيت الأبيض، تضاءلت.





وأشاروا إلى أن "التقديرات أنهما سيلتقيان فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".



