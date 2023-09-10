قناة إسرائيلية: نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل، إلى الولايات المتحدة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين سياسيين قولهم، إن فرص عقد لقاء بين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بايدن في البيت الأبيض، قد تضاءلت.
ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن مسؤولين سياسيين، أكدوا فرص عقد لقاء بين المسؤولين في البيت الأبيض، تضاءلت.
وأشاروا إلى أن "التقديرات أنهما سيلتقيان فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة، لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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