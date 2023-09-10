شؤون فلسطينية

صور.. انطلاق ورشة العمل الاستراتيجية لمراجعة سلة الخدمات الصحية

صور.. انطلاق ورشة العمل الاستراتيجية لمراجعة سلة الخدمات الصحية
جانب من الورشة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وكيل وزارة الصحة، د. وائل الشيخ ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين،  د. ريتشارد بيبركورن، أعمال ورشة العمل الوطنية لمراجعة وإعداد سلة الخدمات الصحية، صباح اليوم الأحد، في القاهرة.

وقال د. الشيخ إن هدف الورشة تحقيق التغطية الصحية الشاملة في فلسطين، وذلك بالتعاون ما بين وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية – مكتب فلسطين، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لحوض البحر الأبيض المتوسط في القاهرة، ومكاتب منظمة الصحة العالمية الرئيسية في جنيف.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي في سياق جهود وزارة الصحة واستراتيجياتها الهادفة للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة في فلسطين مع العام 2030، حيث تستمر الورشة لأربعة أيام، وذلك للخروج بخارطة طريق معتمدة لعملية مراجعة وإعداد سلة الخدمات الصحية.

ويشارك في الورشة التي يترأسها وكيل الوزارة  عدد من المدراء ومسوؤلي الإدارات العامة والوحدات ذات العلاقة بوزارة الصحة من الضفة الغربية وقطاع غزة.








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