فيديو.. إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب
أصيب خمسة شبان، اليوم الأحد، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.
وأفادت مصادر من الهلال الأحمر، بأن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لشابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، فيما نُقل ثلاثة شبان آخرين إلى مركز صحي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واندلعت المواجهات عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي (16 عاما)، الذي ارتقى مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عند مدخل المخيم.
في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية برقة شرق رام الله، واستولت على صهريج نضح مياه عادمة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واستولت على صهريج نضح مياه عادمة، يعود للمواطن سند عدنان بركات، بحجة العمل في مناطق "ج".
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