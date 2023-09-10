أردوغان: تركيا التي شهدت كارثة القرن مستعدة لمساعدة أشقائها المغاربة



وقتل أكثر من 2000 شخص، في زلزال ضرب المغرب، بقوة سبع درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز.

وتأثرت بالزلزال عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت،



وفي 6 شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة بكل إمكانياتها، لمساعدة المغرب لتجاوز محنة الزلزال.ولفت في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة قادة دول مجموعة الـ 20، بالعاصمة الهندية نيودلهي في هذا الإطار، إلى تعرض تركيا لزلزال مزدوج أوائل شباط/فبراير الماضي.وقال: "تركيا التي شهدت كارثة القرن قبل ستة أشهر مستعدة لمساعدة أشقائها المغاربة بكافة إمكاناتها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وترحم الرئيس التركي على ضحايا زلزال المغرب، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، معرباً عن تمنياته بالسلامة للمغرب بلدا وشعبا بعد كارثة الزلزال.