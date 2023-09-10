المؤسسة الأمنية تصدر بياناً للرأي العام حول حادثة الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المؤسسة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بياناً للرأي العام ،عبرت فيه عن إستيائها وأسفها الشديد للسلوك الفردي الذي قام به بعض عناصرها والمتمثل بتصوير أحد المواطنين بعد القبض عليه بمحافظة الخليل.واعتبرت الموسسة في بيانها، أن هذا التصرف لا يعبر عن عقيدة ودور المؤسسة الأمنية والتي تحترم المواطن وحقوقه وصون كرامته التي كفلها القانون.وأشارت إلى أن لجنة مكلفة بالتحقيق باشرت أعمالها على أن ترفع توصياتها بأسرع وقت لإتخاذ الإجراءات وايقاع العقوبات بحق من يثبت إشتراكه بهذا العمل المخالف للقانون والتعليمات من عناصرها وضباطها.وشددت على أنها قامت بالتحفظ على عدد من الضباط والعناصر لحين الإنتهاء من التحقيق، مؤكدة بإلتزامها االقانون وإحترام كرامات المواطنين وحقوقهم.