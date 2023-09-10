شؤون فلسطينية

غنام تودع سفير نيكاراغوا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في فلسطين

غنام تودع سفير نيكاراغوا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ودعت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى دولة فلسطين روبرتو موراليس، بمناسبة انتهاء مهام عمله الرسمية لدى دولة فلسطين.

واعتبرت المحافظ خلال استقبالها السفير موراليس اليوم الأحد، أنه سيبقى سفيرا صديقا لقضيتنا العادلة ولشعبنا الذي يتعرض يوميا للعدوان على يد آلة الحرب الاحتلالية، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة. ومشيدة بدوره الطليعي في تعزيز العلاقات الفلسطينية النيكاراغوية على كافة المستويات.

كما هنأت د.غنام موراليس وشعب نيكاراغوا بمناسبة قرب عيد الاستقلال، مؤكدة على العلاقة التاريخية التي تربط البلدين وتجربة النضال المشترك ضد الاحتلال بين الشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب موراليس، عن شكره على حسن الاستقبال وتقديره للتعاون الذي حظي به خلال فترة إقامته في فلسطين وإنجاح مهامه، مؤكدا على موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

واكد على تضامن نيكاراغوا قيادة وشعباً مع الشعب الفلسطيني، مشيراً الى أن هذا الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي ليعيش كباقي شعوب العالم في دولته وعاصمتها القدس الشريف، ناقلاً تحيات الرئيس النيكاراغوي
دانييل أورتيغا للمحافظ غنام وأهالي المحافظة وكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء الذي حضره رئيس لجنة زكاة محافظة رام الله والبيرة ربحي دولة، ويعقوب سلوم، اهدت د.غنام موراليس درع البصمة الفلسطينية، معربة عن تقدير شعبنا للجهود التي قدمها في ايصال الصورة الحقيقية لمجريات الاحداث في فلسطين وعدوان الاحتلال المتواصل على كل ما هو فلسطيني للشعب النيكاراغوي وقيادته.

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