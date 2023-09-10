شؤون فلسطينية

وفد من الديمقراطية يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين ويبحث معه آخر التطورات

وفد من الديمقراطية يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين ويبحث معه آخر التطورات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى اليوم الأحد في رام الله ، وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم قيس عبد الكريم ( أبو ليلى)، ورمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ، وحلمي الأعرج عضو المكتب السياسي ، مع  تسنغ جيشين سفير جمهورية الصين الشعبية لدي فلسطين في مقر السفارة الصينية في رام الله.

وقدّم وفد الديمقراطية شرحا وافيا عن تطورات القضية الفلسطينية والأخطار المحدقة بها في ظل حكومة الثلاثي ( نتنياهو -  بن غفير  - سموتيريش ) ، وعن الجهود المبذولة  لإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتفعيل لجنة المتابعة التي انبثقت عن اجتماع الأمناء العامين في العلمين في مصر ، وكذلك عن الجهود المبذولة لتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بقرارات المجلسين الوطني والمركزي ، كاستراتيجية  وطنية بديلة  لمسار أوسلو وملحقاته والإتفاقات المرتبطة به ، واكد الطرفان على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في كافة أماكن تواجده وتعزيز مكانتها كإطار جامع لكل قوى الشعب الفلسطيني بدون استثناء.

وتوقف الطرفان عند ازدواجية المعايير الأمريكية والغربية عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطييني وصراعه مع دولة الاحتلال ، وما تقوم به من تكثيف للاستطان ومخطط الضم وارتكاب جرائم يومية بحق شعبنا وتمييز عنصري ، والكيل بمكيالين عندما بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية .

كما أكد السفير على موقف بالده الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية كأساس للاستقرار في الشرق الأوسط ، وعلى موقف الرئيس الصيني ( شي جين  بينغ)  من حل  القضية الفلسطينية على أساس عقد مؤتمر دولي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق المشروع للشعب الفلسطيني ، الأمر الذي يلاقي تقديرا من الجبهة الديمقراطية و كافة القوى الفلسطينية وعموم شعبنا.

وفي نهاية اللقاء تمت الإشادة بمستوى العلاقات بين الطرفين ، والاتفاق على الاستمرار في تطوير العلاقة بين الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الصيني  لما فيه مصلحة شعبينا وضد قوى الاستعمار والهيمنة الإمبريالية.

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