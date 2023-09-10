السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بمقتل 30 شخصا على الأقل الأحد جراء غارات جوية نفّذها الجيش السوداني على أحياء في جنوب الخرطوم.



وقالت "لجنة المقاومة" المحلية أنه "حوالى الساعة 07,15 (05,15 ت غ)، قصف الطيران الحربي منطقة سوق قورو"، مؤكدة سقوط 30 قتيلاً بعدما أفادت في حصيلة أولية عن مقتل 11 شخصا على الأقل.



وأطلق مستشفى بشائر "نداء عاجلا" الى الكوادر الطبية للحضور "مع تزايد أعداد المصابين الواصلين اليه"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وقتل نحو 7500 شخص، وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، منذ اندلاعه في 15 نيسان/أبريل، حصد النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.





رام الله - دنيا الوطن