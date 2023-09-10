عربي

السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم

السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بمقتل 30 شخصا على الأقل الأحد جراء غارات جوية نفّذها الجيش السوداني على أحياء في جنوب الخرطوم.

وقالت "لجنة المقاومة" المحلية أنه "حوالى الساعة 07,15 (05,15 ت غ)، قصف الطيران الحربي منطقة سوق قورو"، مؤكدة سقوط 30 قتيلاً بعدما أفادت في حصيلة أولية عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

وأطلق مستشفى بشائر "نداء عاجلا" الى الكوادر الطبية للحضور "مع تزايد أعداد المصابين الواصلين اليه"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقتل نحو 7500 شخص، وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، منذ اندلاعه في 15 نيسان/أبريل، حصد النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

أخبار ذات صلة

السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم

السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

وزير مغربي: عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائياً

وزير مغربي: عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائياً

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف

مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف

الجزائر تعلن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب

الجزائر تعلن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب

تواصل الجهود للسيطرة على الوضع في مخيم عين الحلوة

تواصل الجهود للسيطرة على الوضع في مخيم عين الحلوة

المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل

المنظمة العربية للتربیة تعقد اجتماعها في أربيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية: استنكار جريمة الاحتلال بحق نساء الخليل والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

المنظمات الأهلية: استنكار جريمة الاحتلال بحق نساء الخليل والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

النقابات الفلسطينية تدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة الأعياد اليهودية

النقابات الفلسطينية تدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة الأعياد اليهودية

منتدى الإعلاميين يوجه برقية تضامن للأسرة الإعلامية المغربية

منتدى الإعلاميين يوجه برقية تضامن للأسرة الإعلامية المغربية

حواتمة يهنئ الرئيس الصيني في الذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية

حواتمة يهنئ الرئيس الصيني في الذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية

أبو مدللة: المصلحة الوطنية باتت تتطلب فك ارتباط تدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي

أبو مدللة: المصلحة الوطنية باتت تتطلب فك ارتباط تدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي

مركز حماية يدين إعدام طفل من مخيم العروب شمال الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي

مركز حماية يدين إعدام طفل من مخيم العروب شمال الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي

الأسرى يرفعون حالة التعبئة تحضيرًا لخوض معركة الإضراب ردًا على قرارات بن غفير

الأسرى يرفعون حالة التعبئة تحضيرًا لخوض معركة الإضراب ردًا على قرارات بن غفير

المالكي يلتقي سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين

المالكي يلتقي سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين

منوعات

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

عربي

السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم

السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف

مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف