النقابات الفلسطينية تدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطندعا تجمع النقابات المهنية الفلسطينية، لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك لمواجهة جرائم المستوطنين خلال موسم الأعياد اليهودية التلموديةوقال في بيان له، "يستعد الصهاينة وقطعان المستوطنين هذا الأسبوع لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك وذلك احتفالا بما تسمى الأعياد اليهودية التلمودية، الأمر الذي يستغله الصهاينة لتكثيف اقتحامات باحات المسجد الأقصى والإعتداء على المرابطين والمصلين في الأقصى، حيث تبدأ الأعياد من السادس عشر من هذا الشهر وحتى العاشر من شهر يوليو/تموز المقبل".وحذر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية من الخطورة الكثير لاقتحامات المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، وتكثيف جرائم التهويد، ومنع المصلين والمرابطين من الوصول للمسجد الأقصى بل إغلاق باحات الأقصى خلال ما تسمى الصلوات التلموية وفترات الصباح سعيا من الصهاينة لتنفيذ مخططات التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، وتنفيذ الخطة الخمسية التهويدية للقدس والمسجد الأقصى، وغيرها من مخططات التهويد والإستيطان .وشدد تجمع النقابات على الخطورة الكبيرة لهذه الاقتحامات التي قد تفجر حربا دينية ومعركة مع الاحتلال الصهيوني على جميع الجبهات والساحات دفاعا عن القدس و الأقصى من دنس المحتلين.كما وجه، دعوة لكافة النقابات والاتحادات المهنية العربية والدولية للدعم والمساندة والتفاعل مع قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفضح جرائم المحتلين الإرهابية في باحاته الشريفة.