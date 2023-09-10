منتدى الإعلاميين يوجه برقية تضامن للأسرة الإعلامية المغربية

رام الله - دنيا الوطنعبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه ومواساته للشعب المغربي الشقيق عامة وللأسرة الإعلامية المغربية خاصة بمصابهم الأليم جراء الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف آلاف الضحايا وأضرار واسعة في المباني والمنشآت.وقال المنتدى في برقية تضامن ومواساة وجهها لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي: "نعبر عن تعازينا الحارة بضحايا الزلزال الأعنف منذ عقود طويلة، سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والجنان، كما ندعو العلي القدير أن يمنبالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين، وأن يلهم المكلومين الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم".وأضاف "إننا في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ نشاطر أهلنا وأشقائنا في المغرب الشقيق الحزن والألم بهذا الحادث الأليم، لنؤكد أن مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا، وندعو الله العلي القدير لشعبنا المغربي الشقيق سرعة التعافي من آثار الزلزال التي مست قلوبنا كما قلوبكم بالحزن والألم".ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المؤسسات الإعلامية العربية لتسليط الضوء على مأساة الشعب المغربي وإفراد مساحات واسعة لقضية آثار الزلزال ودعم جهود الإغاثة ومعالجة آثاره المدمرة.