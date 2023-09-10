دولي

على هامش قمة الـ 20.. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي

على هامش قمة الـ 20.. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي
أردوغان وولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

وجرى اللقاء في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، فقد تناول أردوغان وبن سلمان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وملفات إقليمية ودولية.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس أردوغان لشؤون السياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

أخبار ذات صلة

على هامش قمة الـ 20.. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي

على هامش قمة الـ 20.. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي

إثيوبيا تُعلن انتهاء عملية تعبئة سد النهضة

إثيوبيا تُعلن انتهاء عملية تعبئة سد النهضة

تفاصيل لقاء السيسي وأردوغان على هامش قمة العشرين

تفاصيل لقاء السيسي وأردوغان على هامش قمة العشرين

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ36 على التوالي

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ36 على التوالي

مجموعة العشرين تضم الاتحاد الأفريقي لصفوفها

مجموعة العشرين تضم الاتحاد الأفريقي لصفوفها

قناة إسرائيلية: اختراق كبير لهواتف أعضاء حزب هناك مستقبل.. وشاباك يحقق

قناة إسرائيلية: اختراق كبير لهواتف أعضاء حزب هناك مستقبل.. وشاباك يحقق

مكان: عراقيل جديدة أمام إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية

مكان: عراقيل جديدة أمام إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية

تفاصيل اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني

تفاصيل اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية: استنكار جريمة الاحتلال بحق نساء الخليل والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

المنظمات الأهلية: استنكار جريمة الاحتلال بحق نساء الخليل والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

النقابات الفلسطينية تدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة الأعياد اليهودية

النقابات الفلسطينية تدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة الأعياد اليهودية

منتدى الإعلاميين يوجه برقية تضامن للأسرة الإعلامية المغربية

منتدى الإعلاميين يوجه برقية تضامن للأسرة الإعلامية المغربية

حواتمة يهنئ الرئيس الصيني في الذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية

حواتمة يهنئ الرئيس الصيني في الذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية

أبو مدللة: المصلحة الوطنية باتت تتطلب فك ارتباط تدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي

أبو مدللة: المصلحة الوطنية باتت تتطلب فك ارتباط تدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي

مركز حماية يدين إعدام طفل من مخيم العروب شمال الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي

مركز حماية يدين إعدام طفل من مخيم العروب شمال الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي

الأسرى يرفعون حالة التعبئة تحضيرًا لخوض معركة الإضراب ردًا على قرارات بن غفير

الأسرى يرفعون حالة التعبئة تحضيرًا لخوض معركة الإضراب ردًا على قرارات بن غفير

المالكي يلتقي سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين

المالكي يلتقي سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين

منوعات

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

محمود حجازي يعلن خطبته دون الكشف عن هوية الفتاة

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة لجمهوره بمبلغ مالي كبير

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

ملحن مصري شهير يعتذر بعد تلاوته للقراَن الكريم على العود

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

بسمة بوسيل توجّه رسائل دعم لأهلها في المغرب عقب الزلزال المدمّر

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

محامي شيرين يؤكد: الفنانة لم تحصل على أيّ أموال من مواقع التواصل الاجتماعي

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

درة وشقيقتها تُشعلان السوشيال ميديا برقصة عفوية

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

فيديو: طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف أمراً صادماً

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

رانيا يوسف: لن أتزوج مرّة أخرى ونادمة على زواجي من محمد مختار

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

بعد تصدّره المشهد الدرامي.. ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

تامر عاشور يكشف سراً حول حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته

عربي

السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم

السودان: مقتل 30 شخصاً في قصف جوي للجيش جنوب الخرطوم

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

الصليب الأحمر: خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف

مباحثات برلمانية أردنية سعودية لتنسيق المواقف