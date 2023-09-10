شؤون فلسطينية

حواتمة يهنئ الرئيس الصيني في الذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية

حواتمة يهنئ الرئيس الصيني في الذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية
نايف حواتمة
رام الله - دنيا الوطن
بعث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برقية إلى الرئيس الصيني شي جنغ بنغ، مهنئاً بالذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال حواتمة في برقيته: "بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، نتقدم منكم باسمي ورفاقي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، بأحر التحايا والتهاني الى أبناء الشعب الصيني الصديق، وكل قيادات وكوادر وقواعد الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف "نحتفل بهذا اليوم معاً ونحن نستذكر نضالات وتضحيات الشعب الصيني في سبيل تحقيق الاستقلال وبناء دولته المستقلة، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، حيث أن الصين بقيادة الحزب الشيوعي وقفت بثبات وصمود ومازالت، ضد كل التهديدات الداخلية والخارجية، من أجل بناء مستقبلها ورفاهية شعبها".

وواصل حواتمة: "كما واصلت الصين البناء والتقدم والازدهار مما جعلها في مصاف الدول الصناعية الكبرى والمتقدمة وتوفير سبل العيش لأبنائها".

وختم حواتمة برقيته: "في خضم هذه المسيرة الطويلة كانت الصين ومازالت تقف إلى جانب عديد البلدان والشعوب، تدعم نضالاتها من أجل الحرية والاستقلال، ومن بينها دعم وإسناد ثابت لحقوقنا الوطنية الفلسطينية، من أجل الاستقلال والخلاص من الاحتلال، وبناء الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67".

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