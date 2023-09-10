الشوبكي يكشف أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين في المغرب بعد الزلزال

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير دولة فلسطين لدى المغرب، جمال الشوبكي أن الجالية والطلبة الفلسطينيين في المغرب بخير ولم يصابوا بأي ضرر إثر الزلزال الذي ضرب وسط المملكة.وأشار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأحد، إلى أن السلطات المغربية قدمت الشكر للرئيس محمود عباس على إرسال فريق إنقاذ فلسطيني إلى المغرب، مشيراً إلى أن لجنة مغربية متخصصة ستبلغه بطبيعة الاحتياجات المطلوبة منه خلال الساعات القادمة.وأوضح الشوبكي أنه تم وضع طلاب وأطباء فلسطينيين تحت تصرف السلطات المغربية للمشاركة في عمليات الإنقاذ.